Є шанс: Кабо-Верде, куди послом відправили Поклонську, видали США дипломата з Венесуели
Джерело:CNN
Кабо-Верде видали США колумбійського бізнесмена Алекса Сааба – довірену особу президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Саме у цю африканську країну відправили "прокуроку" Наталію Поклонську, яка розшукується в Україні за держзраду.
Влада Кабо-Верде екстрадувала в США венесуельського бізнесмена Алекса Сааба. Його у США звинувачують у відмиванні грошей на користь уряду Мадуро.
Нагадаємо Путін таки відправив Поклонську в Африку: стала послом в Кабо-Верде
Дипломата з Венесуели видали США
Алекса Сааба затримали за ордером США у 2020 році в аеропорту в Кабо-Верде. Тоді його літак, що летів з Ірану до Венесуели, зупинився на дозаправку.
8 вересня 2021 року Конституційний суд Кабо-Верде схвалив екстрадицію Сааба в США. 16 жовтня почалася його екстрадиція у Штати. За словами захисника дипломата, Сааба перевели з місця домашнього арешту на острові Сал у літак Міністерства юстиції США.
Венесуельська влада одразу вимагала звільнити Сааба, оскільки він має дипломатичну посаду спецпосланця Венесуели в Африканському союзі. Втім, влада США вважає уряд Ніколаса Мадуро нелегітимним.
Екстрадицію Сааба у Венесуелі вже назвали "викраденням венесуельського дипломата". На знак протесту влада Венесуели призупинили переговори з опозицією.
До чого тут Поклонська
- Одіозна прихильниця Путіна і так звана "прокурорка Криму" буде у Кабо-Верде послом Росії.
- Поклонська вважає цю посаду ознакою високої довіри від російського президента.
- Тим часом в Україні наголошують, що сховатися від правосуддя Поклонська не зможе навіть в Африці.
- В Україні вона підозрюється у державній зраді і оголошена у розшук.
- МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.
- Відтак, є шанс, що влада Кабо-Верде видасть "прокурорку" Україні.