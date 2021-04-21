Є що сказати, – Кравчук теж готовий зустрітись з Путіним

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Леонід Кравчук, як і Володимир Зеленський, готовий зустрітися з Володимиром Путіним. Українському політику є що сказати кремлівському лідеру.

Джерело:

24 канал

Російська сторона сама пропонувала представникам України зустріч на Донбасі. Пропозицію висунули під час минулої зустрічі політичних радників нормандського формату. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів. 

До речі У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

"І тут Володимир Зеленський використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу", – нагадав Кравчук.

Путін – у складній ситуації

За словами Кравчука, після пропозиції Президента України Путін перебуває у важкій ситуації. Щоправда, наразі не можна стверджувати, що зустріч буде. Якщо у Москві відмовляться, це означатиме, що Путін не підтримує свою ж російську пропозицію.

Але Путін завжди може сказати, що це Україна і "я в Україну на зустріч не поїду",
– додав глава української делегації.

Крім того, Кравчук підсумував, що теж готовий зустрітися з Путіним, бо "має що сказати" і йому, і кремлівським політикам.

Що цьому передувало

  • Останнім часом на Донбасі загострилась ситуація, адже бойовики активізувались, використовуючи прицільні обстріли. Від початку 2021 року на фронті загинули 36 українських військових.
  • Крім того, Росія стягує війська до кордону з Україною та окупованого Криму.
  • Зеленський розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ обговорювали відновлення режиму припинення вогню. Однак Росія це не підтримує.
  • Тоді український президент сказав, що готовий зустрітись з Путіним на фронті.
  • У Кремлі заявили, що Путін знає про таку пропозицію, але для цього, мовляв, потрібні передумови.


Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу