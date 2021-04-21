Є що сказати, – Кравчук теж готовий зустрітись з Путіним

Леонід Кравчук, як і Володимир Зеленський, готовий зустрітися з Володимиром Путіним. Українському політику є що сказати кремлівському лідеру.

Російська сторона сама пропонувала представникам України зустріч на Донбасі. Пропозицію висунули під час минулої зустрічі політичних радників нормандського формату. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі У Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним на Донбасі

"І тут Володимир Зеленський використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу", – нагадав Кравчук.

Путін – у складній ситуації

За словами Кравчука, після пропозиції Президента України Путін перебуває у важкій ситуації. Щоправда, наразі не можна стверджувати, що зустріч буде. Якщо у Москві відмовляться, це означатиме, що Путін не підтримує свою ж російську пропозицію.

Але Путін завжди може сказати, що це Україна і "я в Україну на зустріч не поїду",

– додав глава української делегації.

Крім того, Кравчук підсумував, що теж готовий зустрітися з Путіним, бо "має що сказати" і йому, і кремлівським політикам.

Що цьому передувало

Останнім часом на Донбасі загострилась ситуація, адже бойовики активізувались, використовуючи прицільні обстріли. Від початку 2021 року на фронті загинули 36 українських військових.

Крім того, Росія стягує війська до кордону з Україною та окупованого Криму.

Зеленський розповів, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки", а також у ТКГ обговорювали відновлення режиму припинення вогню. Однак Росія це не підтримує.

Тоді український президент сказав, що готовий зустрітись з Путіним на фронті.

У Кремлі заявили, що Путін знає про таку пропозицію, але для цього, мовляв, потрібні передумови.



Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу