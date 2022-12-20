80% Київщини залишається без світла: в ОВА розповіли, де найскладніша ситуація
Джерело:Олексій Кулеба
Росіяни 19 грудня атакували Київщину дронами-камікадзе. Внаслідок цього більша частина області залишається без електроенергії. Розповідаємо, де найскладніша ситуація.
За словами глави ОВА Олексія Кулеби, в регіоні ситуація з постачанням електроенергії залишається критичною. На жаль, більшість абонентів усе ще не мають світла. Високопосадовець підкреслив, що роботи над відновленням тривають.
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Де найскладніша ситуація
Кулеба зазначив, що чергова атака завдала масштабних ушкоджень енергетичній інфраструктурі "Укренерго". Що й стало причиною екстрених вимкнень електрики. Глава ОВА підкреслив, що без світла наразі 80% регіону.
Якщо говорити про ситуацію в області, то найскладніша вона у Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах. Мовиться про понад 30 громад, чиї мешканці найбільше потерпають через атаку іранськими дронами.Важливо! У пріоритеті відновлення подачі електроенергії до об'єктів критичної інфраструктури. Мовиться про лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. Після цього світло подаватимуть і до побутових споживачів.
Прошу з розумінням ставитися до ситуації. Російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо,
– наголосив він.
Тим часом хороші новини надійшли від Віталія Кличка. Він розповів, що роботу системи водопостачання в столиці відновили. Невдовзі вода дійде до усіх споживачів. Спочатку на нижніх поверхах, а потім і на верхніх.
Що відомо про атаку дронами Київщини
- Упродовж цілої ночі 19 грудня російські військові атакували дронами-камікадзе Київську область. Згодом стало відомо, що ворог випустив 23 БпЛА, з яких 18 вдалося збити силам ППО.
- На щастя, цього разу вдалося обійтися без жертв. Відомо, що уламки ворожих безпілотників упали у Солом'янському, Святошинському та Шевченківському районах столиці.
- Внаслідок атаки в області запровадили екстрені відключення електроенергії. Над відновленням її подачі працюють у режимі 24/7.
- Зауважимо, що зранку 20 грудня через стрибки напруги стався масштабний збій у роботі метро. Тоді на вхід не працювали станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця", а також "Лівобережна".
- У цьому матеріалі ви можете побачити, як Київ зустрічав День святого Миколая. Місто, хоч і було оповите темрявою через атаку ворога, але своєї магічності воно не втратило.