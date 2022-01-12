Є ухвала про затримання Порошенка і доставлення до суду, – адвокат

У Петра Порошенка кажуть, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду. Політик обіцяв повернутись в Україну 17 січня.

Також є клопотання Офісу генпрокурора про застосування запобіжного заходу для Порошенка. Про це під час брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

До теми Порошенко може користуватися арештованим майном, – ДБР

Адвокат каже, що Порошенко сам прийде до суду

У Порошенка запевняють, що підстав для затримання політика немає, тому що він готовий сам прийти до суду, коли повернеться в Україну.

П'ятий президент повернеться з Варшави літаком в понеділок, 17 січня, о 9:00. Раніше він заявляв, що після прибуття хоче зустрітись з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Що відомо про справу Порошенка

Лідеру "Європейської солідарності" 20 грудня 2021 року оголосили підозру у державній зраді.

Справа стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. Додамо, що в провадження також фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.

Під час оголошення підозри Порошенко перебував у Варшаві. Щоправда, у ДБР стверджують, що політик купив квиток на рейс вже після того, як дізнався про повістку до бюро.

На майно нардепа наклали арешт. Однак він не забороняє політику користуватись ним.

До слова, політик користується послугами досвідчених юристів. Дані Єдиного державного реєстру декларацій свідчать, що Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.

До речі – Порошенко придбав квиток на літак за кордон вже після вручення повістки, – ДБР: