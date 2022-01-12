Є ухвала про затримання Порошенка і доставлення до суду, – адвокат
12 січня 2022 , 14:41Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Петра Порошенка кажуть, що вже є ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду. Політик обіцяв повернутись в Україну 17 січня.
Також є клопотання Офісу генпрокурора про застосування запобіжного заходу для Порошенка. Про це під час брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
До теми Порошенко може користуватися арештованим майном, – ДБР
Адвокат каже, що Порошенко сам прийде до суду
У Порошенка запевняють, що підстав для затримання політика немає, тому що він готовий сам прийти до суду, коли повернеться в Україну.
П'ятий президент повернеться з Варшави літаком в понеділок, 17 січня, о 9:00. Раніше він заявляв, що після прибуття хоче зустрітись з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.
Що відомо про справу Порошенка
- Лідеру "Європейської солідарності" 20 грудня 2021 року оголосили підозру у державній зраді.
- Справа стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. Додамо, що в провадження також фігурує кум Путіна Віктор Медведчук.
- Під час оголошення підозри Порошенко перебував у Варшаві. Щоправда, у ДБР стверджують, що політик купив квиток на рейс вже після того, як дізнався про повістку до бюро.
- На майно нардепа наклали арешт. Однак він не забороняє політику користуватись ним.
- До слова, політик користується послугами досвідчених юристів. Дані Єдиного державного реєстру декларацій свідчать, що Порошенко вже заплатив їм понад 10 мільйонів гривень.
До речі – Порошенко придбав квиток на літак за кордон вже після вручення повістки, – ДБР: