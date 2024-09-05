На папері маємо, – Зеленський про те, чи є в України зброя для утримання позицій на Курщині

Вже майже місяць триває Курська операція. Володимир Зеленський заявив, що в України є зброя "на папері" для того, щоб утримувати позиції на Курщині.

Він зауважив, що подальший розвиток подій буде залежати від партнерів. Президент України пояснив, що Курська операція була необхідна для створення буферної зони і зменшення тиску на українські прикордонні області.

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Чи має Україна зброя, щоб втримати території в Курській області

На запитання журналіста про те, чи є в України достатньо сил для захисту лінії фронту, Зеленський відповів, що все є "на папері".

Ми на папері маємо цю зброю. Це проголосовано Конгресом і підтримано. Це погоджено у реальності, але в дійсності цього немає в Україні,

– наголосив український лідер.

Він додав, що подальше утримування територій в Курській області буде залежати від того, чи отримає Україна усю обіцяну зброю.

Зауважимо, що про Курську операцію знало дуже обмежене коло осіб. Зеленський пояснив, що це не питання довіри, це було зроблено, щоб уникнути витоку інформації.