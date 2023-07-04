ПВК "Вагнер" не воюватиме в Україні: розвідка розповіла, чи ще є вороги на полі бою

Представник української розвідки Андрій Юсов розповів, що наразі вагнерівці ще є на українській землі. Проте запевнив, що вони вже не перебувають на лінії зіткнення.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що вони мають інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнер" ще повністю з окупованих українських територій вороги не вивели. Проте раніше глава розвідки Кирило Буданов запевняв, що компанія вже не воюватиме в Україні.

Зауважте Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

Де перебувають найманці з ПВК "Вагнер"

Нині є інформація, що "вагнерівці" участі у бойових зіткненнях не беруть. З тимчасово окупованих територій вони ще повністю не виведені,

– заявив Юсов.

За його словами, наразі ще є база в Луганській області, яку вони облаштовували тривалий час. Тож наразі вороги там перебувають. Також є найманці Пригожина й на деяких інших напрямках, проте – в незначній кількості.

"Але на лінії зіткнення участі не беруть і поступово виводяться звідти", – пояснив представник розвідки.

Хто саме не воюватиме в Україні

Андрій Юсов уточнив, що насправді в Україні не воюватиме ПВК "Вагнера" як організована структура.

Тобто сили й засоби, командування – ПВК "Вагнер" участі (на території України – 24 Канал) брати не буде. Зрозуміло, що окремо взяті учасники можуть воювати деінде. Але думаю, що навряд чи у значної кількості з них буде до цього мотивація,

– пояснив представник розвідки.

Насамперед мовиться про те, що в Україну таки можуть повернутись ті вагнерівці, які підпишуть контракт з російським міноборони.

Останні новини про вагнерівців