Є великі шанси, що людей врятують, – Гайдай про завалений будинок у Шипіловому

Внаслідок нещодавніх обстрілів російських окупантів завалився будинок у Шипіловому – там ховалися люди, які могли вціліти.

Є великі шанси, що їх врятують. Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Проте зараз 11 людей, які переховувалися у підвалі у Шипіловому, не виходять на зв'язок. Станом на 15 годину 9 травня ситуація, на жаль, не змінилася.

Але є багато шансів, що люди врятувалися, бо їхній будинок було знищено внаслідок влучання артилерійського снаряда в той час, коли вони були у підвалі.

– запевнив Гайдай.

Тобто навіть після того, як обвалився будинок, повітря в них залишилося. Тож шанси, що людей урятують – великі.

"Поки йде зачистка, тривають обстріли, тому туди не може під'їхати бригада ДСНС. Проте щойно все заспокоїться, людей дістануть з-під завалів", – додав він.

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Яка ситуація у Луганській області