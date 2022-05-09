Є великі шанси, що людей врятують, – Гайдай про завалений будинок у Шипіловому
Внаслідок нещодавніх обстрілів російських окупантів завалився будинок у Шипіловому – там ховалися люди, які могли вціліти.
Є великі шанси, що їх врятують. Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Увага Евакуації з Луганщини сьогодні не буде, бо окупанти обстрілюють "шлях життя", – Гайдай
Проте зараз 11 людей, які переховувалися у підвалі у Шипіловому, не виходять на зв'язок. Станом на 15 годину 9 травня ситуація, на жаль, не змінилася.
Але є багато шансів, що люди врятувалися, бо їхній будинок було знищено внаслідок влучання артилерійського снаряда в той час, коли вони були у підвалі.
– запевнив Гайдай.
Тобто навіть після того, як обвалився будинок, повітря в них залишилося. Тож шанси, що людей урятують – великі.
"Поки йде зачистка, тривають обстріли, тому туди не може під'їхати бригада ДСНС. Проте щойно все заспокоїться, людей дістануть з-під завалів", – додав він.
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Яка ситуація у Луганській області
- Українська влада докладає всіх зусиль, щоб евакуювати мирне населення з гарячих точок, зокрема, Луганщини. Втім, сьогодні провести евакуацію неможливо, оскільки російські окупанти обстрілюють "дорогу життя" – трасу Лисичанськ – Бахмут.
- Окрім цього, 8 травня окупанти 24 рази вдарили по населенню Луганщини.
- У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – 2 закарпатські волонтери.
- Ворог продовжує знищувати промисловість та об'єкти критичної інфраструктури. Увечері росіяни втретє гатили снарядами по нафтопереробному заводу.
- Протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували. Взагалі зараз неможливо відновити інфраструктуру, додав Гайдай. Поки що це просто нереально, на це потрібно кілька місяців у мирний час. Отже, мирні жителі залишилися без води, проте люди будуть забезпечені питною водою.
- За підтримки авіації та артилерії основні зусилля ворог зосередив на спробі взяти під контроль Рубіжне.
- Втім, на території Луганської та Донецької областей успішно відбили 6 атак росіян, знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки.