Є яструби сильніші за Путіна, – Чалий про настрої у Кремлі
Російські відомі діячі звернулись до Кремля із закликом припинити війну в Україні. Настрої росіян суттєво змінились через загрозу для самої Росії. Що цікаво, позиція стала іншою і в деяких групах Кремля.
Про це розповів експосол України у США Валерій Чалий в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він заявив, що росіяни завжди користувались різними методами впливу.
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За його словами, у Москві є різні групи – так звані вежі Кремля.
Ми ж знаємо, що є "яструби", які сильніші за Путіна. Водночас є групи, які впливають через м'які фактори сили,
– додав він.
М'які методи дієвіші
Чалий зазначив, що довго співпрацював з росіянами, тому може порівняти різні способи їхнього впливу.
Вони (росіяни – 24 канал) в 1990-х роках досягали набагато більшого іншими засобами – м'якшими, аніж зараз цими погрозами війни.
Він навів у приклад демократів. Мовляв, з Борисом Єльциним було також нелегко, але ситуація не доходила до дій, які зараз вчиняє Кремль.
"Ставались моменти військового зіткнення – вони в нас були, вже стріляли одне в одного, втім відходили назад", – додав Чалий.Важливо. 30 січня російські вчені, письменники, журналісти та правозахисники звернулись до К ремля. Вони сформували "Заяву прихильників миру проти Партії Війни у російському керівництві" та почали збирати підписи. Головна ідея ініціативи – Росії не потрібна війна з Україною.
Інтерв'ю з Валерієм Чалим на 24 каналі: дивіться відео
Ультиматуми та погрози Путіна
- Росія висунула ультиматум США з проханням "нерозширення НАТО". Путін хотів гарантій, що Україну в НАТО не візьмуть.
- Кремль шантажує Україну та Захід погрозами про військову агресію постійно. Цим Росія порушує норми міжнародного права.