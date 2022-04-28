Є загиблі й постраждалі цивільні, зруйновані будинки: наслідки обстрілів Луганщини

28 квітня 2022 , 08:41
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Сергія Гайдая

Російська армія за добу, 27 квітня, 29 разів обстріляли цивільні будинки в Луганській області. Окупанти гатили з авіації, систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів.

Наслідки цинічних обстрілів Луганщини

Росіяни по 10 разів обстріляли Попасну та Лисичанськ. Ще 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.

Важливо Росіяни нарощують темпи наступу: майже на всіх напрямках ведуться інтенсивні бої

Внаслідок обстрілів зруйновані 10 будинків у Попасній.

Що відомо про жертв

  • У Гірському загинув 58-річний чоловік, який просто вийшов на подвір'я свого будинку та не встиг сховатися від вогню росіян;
  • у Сєвєродонецьку – 85-річна жінка;
  • у Новодружеську та Лисичанську – 2 чоловіків;
  • ще 4 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Останні новини про ситуацію на Луганщині

До теми дивіться відео про те, що біля будинку у Харкові знайшли 24 міни:

 

Автор: Софія Мінджоса