Є загиблі: ворог атакував "Шахедами" житловий сектор у Сумах

Ворог укотре завдав авіаційного удару по Сумах. Вночі 22 жовтня "Шахеди" поцілили тут у приватний житловий сектор.

Раніше була інформація, що Сумщина перебувала під ударом великої кількості "Шахедів". На жаль, унаслідок удару є загиблі, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

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Смертельні наслідки удару по Сумах

Як повідомили в Сумькій ОВА, зараз на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Попередньо, на жаль, є загиблі цивільні люди.

В адміністрації додали, що наслідки ворожої атаки уточнюють.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– закликала влада регіону.

Раніше начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко повідомляв, що ворог поцілив у житлові будинки. Водночас виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар зазначав, що відомо про щонайменше одного постраждалого. Його вже доправили до лікарні. На місці ДСНС продовжує пошуки,

Додамо, що штаб з ліквідації почне працювати з 09:00 у школі № 27.

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До слова, після опівночі "Шахеди" також атакували Київщину та Дніпропетровщину. Наразі немає офіційної інформації щодо цих ударів.