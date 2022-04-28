Є загиблий і поранені: наслідки обстрілів росіян по Донеччині

Російські військові за добу обстріляли 22 населені пункти Донеччини: є загиблі та поранені. Під вогонь потрапили десятки цивільних об'єктів. За цими фактами поліція відкрила кримільні провадження.

Вороги цілили по районах, де машкає цивільне населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.

Актуально Постраждали 5 людей і пошкоджені 12 будинків: деталі ракетного удару по Запоріжжю

Які населені пункти постраждали

Маріуполь,

Авдіївка,

Краматорськ,

Святогірськ,

Лиман,

Мар’їнка,

Добропілля,

Білозерське,

Залізне,

Нью-Йорк,

Майдан,

Озерне,

Некременне,

Ласточкине,

Трипілля,

Солодке,

Привілля,

Троїцьке,

Пискунівка,

Вільне Поле,

Шуми,

Луганське.

У Нацполіції розповіли, що по мирному населенню гатили з авіації, ракетних комплексів, "Градів", танків та важкої артилерії. Правоохоронці розслідують це як порушення законів та звичаїв війни.

Жахливі наслідки обстрілів на Донеччині / Фото Нацполіції:

У невеличкому Ласточкиному пошкодили близько 30 будинків

У невеличкому селищі Ласточкине вороги пошкодили одразу 27 будинків. У три помешкання безпосередньо влучили снаряди. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко вмовляє: попри те, що в регіон стараються доставляти гуманітарну допомогу краще виїхати звідси, аби бути у безпеці.

Активні бойові дії ще триватимуть, тому важливо, щоб якомога більше людей покинули лінію фронту та Донецьку область загалом,

– наголосив Кириленко.

Окупанти обстріляли Ласточкине / Фото Павла Кириленка:

Останні новини про ситуацію на Донеччині

За інформацією Генштабу, ворог намагається вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Мета окупантів – оточити наші війська в зоні ООС.

Під постійними обстрілами перебувають населені пункти. Найбільше за добу постраждали Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар.

Тримаються оборонці Маріуполя на "Азовсталі". Лише за добу ворог завдав понад 50 авіаударів по заводу.

Дивіться у відео: ранкове звернення Генштабу за 28 квітня