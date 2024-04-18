Є загроза балістики: повітряна тривога оголошена у низці областей

Зранку 18 квітня у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили повідомили про ракетну небезпеку для низки регіонів.

Повітряна тривога почала ширитись на Півдні та Сході о 10:16. Згодом про загрозу попередили й в північних областях.

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В багатьох областях оголосили повітряну тривогу

Повітряні сили попередили, що ракетний обстріл зі сходу триває. Людей закликали залишатись в укриттях.Моніторингові канали повідомляють про загрозу в межах Дніпропетровської області.Відбій тривоги в Чернігівській та Київській областях.Очільник Дніпропетровської облради написав, що загроза зберігається. Людей закликали дбати про свою безпеку та безпеку своїх близьких й перебувати в укриттях.У Дніпрі пролунав повторний вибух.

10:39 Ракетна небезпека для Київської та Чернігівської областей. Там теж оголосили повітряну тривогу.

Очільник Дніпропетровської Облради закликав людей не ігнорувати тривогу і перебувати в укриттях.У Дніпрі пролунав вибух.

10:17 Повітряна тривога поширилась східними та південними областями:

Повітряні Сили ЗС України попередили про застосування балістичного озброєння зі Сходу.