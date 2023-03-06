Кілька тижнів росіяни будуть сточуватися, а далі наш контрнаступ, – полковник ЗСУ

Росіяни лякають загрозою Україні з боку Придністров'я, однак та кількість угруповання не становить реальної небезпеки. Всі українські кордони зараз надійно охороняються.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він запевнив, що можливість нового прориву російської армії через український кордон нині зведена до нуля, натомість українська армія готується до контрнаступу.

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Світан запевнив, що з боку Придністров'я в Одеську область загрози російського удару немає. Та кількість війська, що є в Придністров'ї, не може захистити навіть себе.

Кордон під захистом

24 лютого 2022 року Збройні сили України працювали в штаті мирного часу, тобто армія зосередилась на захисті власних військових частин. Українські кордони тоді захищали прикордонники, армія не виходила до кордонів, адже не було введено воєнного стану, повідомив військовий.

Він наголосив, що воєнний стан мав бути введеним ще у 2014 році, коли розпочалася російська агресія.

Натомість після 24 лютого 2022 року армія збільшилася у десять разів і захищає кордони нашої держави. Світан пояснив, що зараз вибудувана надійна лінія оборони, система оборони інженерно-технічних споруд, заміновані визначені місця на кордоні.

Увесь кордон зараз – це єдина лінія фронту, єдина лінія оборони. Тому її пробити взагалі неможливо ніде,

– наголосив експерт.

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"Росіяни будуть сточуватися"

Світан переконаний, що в росіян немає такої кількості сил та засобів, аби вони могли ще кудись зайти, окрім Бахмутського напрямку. Тому Україні уже немає чого боятися, армія зараз міцно стоїть на сторожі кордонів.

А з росіянами, які зараз працюють у районі Донбасу, я думаю, ми впораємося. Більше вже не буде, в них немає сил та засобів для збільшення атак чи наступальних дій. Зараз вони будуть сточуватися кілька тижнів, можливо, місяць. А далі вже наш контрнаступ і вихід на Азовське узбережжя,

– резюмував полковник.

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