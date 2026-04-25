Чи є загроза напівоточення Сум: у ЗСУ прокоментували панічні чутки

Днями військова кореспондентка Юлія Кирієнко поширила повідомлення про те, що існує загроза напівоточення міста Суми. Однак ця інформація виявилась категорично помилковою.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов наголосив у розмові з 24 Каналом, що окупанти не мають можливості напівоточити Суми з об'єктивних причин. Нагадаємо, що ворог також намагався просунутися на Сумщині, використовуючи газові труби, як він раніше робив, зокрема на Харківщині та у Курській області Росії.

Читайте також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

На яку відстань від кордону просунувся ворог на Сумщині?

Трегубов зазначив, що росіяни за пів року на Сумщині, якщо десь і пройшли, то захопити їм вдалося лише два населені пункти у прикордонні. Фактично ворог заглибився на 3 – 4 кілометри.

Зауважимо. Росіянам за багато місяців боїв на Сумщині вдалося окупувати тільки населені пункти у прикордонні. Це – Грабовське та Миропільське.

"Водночас Суми на цьому напрямку розташовані від кордону у зоні нашої відповідальності на відстані 35 – 40 кілометрів", – пояснив речник Угруповання об'єднаних сил.

Ситуація у Сумській області: дивіться на карті

Якщо порахувати, різниця між 3 – 4 кілометри і 35 – 40 кілометрів – суттєва. Тому за словами Віктора Трегубова, говорити про якесь напівоточення, м'яко кажучи, трохи зарано.

Що відбувається у Сумській області?

У ДПСУ повідомили, що на Сумщині росіяни постійно намагаються атакувати українські позиції. Проте Сили оборони відбивають атаки противника зокрема і районі Юнаківської громади у напрямку Варачиного.

Росіяни здійснюють спроби розширити зону контролю поблизу Краснопільської та Миропільської громад і у Шосткинському районі. Проте ворогу не вдалося створити так звану "буферну зону" завдяки стримуючим діям українських сил.

Також за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 22 квітня, Сили оборони мали просування у Сумській області, а саме – на півночі Андріївки – північніше від Сум. Це означає, що українське військо звільнило Андріївку.

На думку генерала армії Миколи Маломужа, ворог намагається відвернути увагу ЗСУ з оборони у Донецькій області на інші напрямки. Зокрема на Сумську область, де нібито існує загроза напівоточення Сум. Однак це, за його словами, частина російської інформаційної війни. А фактично в окупантів немає можливостей для реалізації цього.