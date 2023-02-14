Наразі загрози російського нападу на Київ немає, – генерал Міллі

Попри небезпеку нового наступу Росії, вороги навряд спробують штурмувати Київ. Сполучені Штати Америки не бачать ознак підготовки штурму української столиці.

Про це 14 лютого сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, передає 24 Канал. Проте він зазначив, що досі є значна загроза через ракети і її не треба применшувати.

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"Завжди є потенційна загроза ракетних ударів. Київ – це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності Росії здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень", – сказав Міллі.

Треба вистояти у сьогоднішній битві

За словами генерала, зона зіткнення є стабільною і коли говорити про динаміку руху, то українці міцно тримаються. Військові долають вагнерівців та інші угруповання.

Дуже важливо вистояти в такій битві на виснаження. Зокрема, посилаючись на кількість жертв, які має Росія. Є дуже багато артилерійських атак. Важко ось передбачати у найближчі тижні. Думаю, дії продовжуватимуться. Україна не впаде, а продовжить боротися, – розповів Міллі.

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