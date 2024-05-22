Буде "подвиг" камікадзе: мер Конотопа сказав, чи є загроза прориву росіян на Сумщині

Окупанти уже б давно зайшли на територію Сумської області, якби не підготовка фортифікаційних споруд. Також на території області будують "місця для майбутнього спочину" загарбників.

Про це 24 Каналу заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що росіянам це відомо. Вони поки що стримуються від того, аби повторно вторгнутися на територію області.

До теми Окупанти зосередили обмежені сили на Сумському напрямку: в ISW оцінили потенційну загрозу

"Певний рух окупантів на їхній території відбувається, але поки що нині такого, щоби воно мало потенційну глобальну загрозу, що "ввечері нападуть, завтра вже в обід вони будуть у Сумах" – такого немає", – сказав Семеніхін.

Загарбники намагаються тримати Сили оборони України у напрузі. Противник також намагається тероризувати цивільних, аби ті виїжджали. Можливо, так окупанти хочуть послабити майбутній партизанський рух на прикордонні, якщо вони все ж таки спробують зайти. Щодня на території Сумщини удосконалюють укріплення.

Є такі деякі місця, де, якщо все ж таки надумають вони такий "подвиг" камікадзе зробити, такі феєричні відео будуть,

– наголосив міський голова Конотопа.

Російські вкиди

В одному з месенджерів поширювалося повідомлення, що нібито український військовий повідомив про те, що буцімто "вночі розпочнеться ворожий наступ". Таке повідомлення розлетілося, і люди почали відчувати певний дискомфорт. Утім, нині місцеві почали більше довіряти офіційним джерелам.

"Люди стали стійкішими, і не так легко їх підбити довіряти всіляким вкидам. Кожного, хто зайде на територію Сумщини, його чекає така рандомна смерть", – додав Артем Семеніхін.

Яка ситуація на Сумщині