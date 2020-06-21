У київській багатоповерхівці трапився потужний вибух, який знищив кілька поверхів, а також внаслідок трагедії загинули люди. Правоохоронці попередили, що є загроза ще одного вибуху, тому попросили киян залишити територію та бути обачними.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу, яка перебувала на місці події. Вибух стався сьогодні, 21 червня 2020 року, о 10:00 у дев'ятиповерховому житловому будинку, що розташований на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Зверніть увагу У київській багатоповерхівці стався потужний вибух: шокуюче відео

Біля будинку станом на 11:00 зібралось приблизно 200 осіб. Кияни спостерігають, що відбувається, однак правоохоронці попросили усіх відійти, адже є загроза ще одного вибуху.

Зараз на місці працюють рятувальники та правоохоронці. Попередня причина вибуху – витік газу. Станом на 11:00 рятувальники знайшли під завалами 1 загиблу людину. Ще 21 особу – евакуювали. Рятувальники продовжують розчищати завали, шукаючи інших постраждалих.

Що кажуть мешканці будинку

Мешканка будинку розповіла, що вибух був схожий на землетрус.

Ми чули. Сиділи з доньками пили каву на кухні. А потім таке враження, ніби підстрибнув будинок,

– сказала жінка.

Вибух був настільки потужний, що уламки від будинку є навіть на сусідній вулиці.

Вибух у київській багатоповерхівці: відео