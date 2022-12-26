"Потрібно 60 тисяч людей для цього": чи формує Росія ударні угрупування для наступу з Білорусі

Ворожій державі потрібно зібрати колони техніки та сформувати угрупування чисельністю у десятки тисяч військових, аби знову вдертися на територію України з півночі. Представник Офісу Президента відповів, яка ситуація на кордоні з Білоруссю та чи готується ворог до повторного наступу.

Чимало експертів зазначають, що Путін готовий продовжувати війну до останнього, адже головною його метою є Київ, який він, вочевидь, знову спробує захопити "за три дні". Однак радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону констатував, що ситуація на кордоні з Білоруссю поки є спокійною.

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"Безумовно, Путін хоче дотиснути Лукашенка"

За словами Подоляка, кремлівський диктатор хоче зробити так, аби білоруси більш активно брати участь у наземній операції проти України. Тому й тисне на свого найвірнішого пса Алєксандра Лукашенка.

Наступ з півночі потрібен Кремлю для того, аби розтягнути лінію фронту ще на 600 – 800 кілометрів, однак поки, очевидно, ніяких передумов для цього немає. Якщо тверезо оцінювати ситуацію, то у Путіна поки недостатньо потужностей для повторного вторгнення.

Для того, щоб напасти в рамках наземної операції, треба сформувати не менше 60 – 70 тисяч мобілізованих людей, зібрати певну низку техніки – 1000 одиниць чи 1,5 тисячі одиниць бронетехніки. Це має бути певна кількість артилерії. Все це ми відслідковуємо. Цього сьогодні немає,

– наголосив представник ОП.

Окрім того, він зазначив, що українська розвідка слідкує за тим, що відбувається на білоруських полігонах, зокрема, з точки зору "розконсервації техніки" та формування ударного угрупування. Поки усе без змін. А якщо Кремль все ж вирішить наступати непідготовленою армією у кількості, скажімо, 10 тисяч осіб – то отримає 10 тисяч похоронок. На цьому закцентував Подоляк.

Що відбувається на білоруських полігонах

Чимало аналітиків, говорячи про загрозу повторного вторгнення з півночі, згадують про те, що Росія відправляє на білоруські полігони своїх військових. Як зазначив Подоляк під час цього ж включення у телемарафон, Кремль це робить для того, аби швидко підготувати мобілізованих до військових дій. Очевидно, російському командуванню бракує командирів та власних центрів підготовки солдатів.