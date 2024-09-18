З вечора 17 до ранку 18 вересня росіяни тероризували Київщину обстрілами. На регіон ворог запустив "Шахеди".

В області було чути вибухи. Як повідомляє ОВА, то була робота ППО по ворожих цілях.

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Наслідки атаки

Відомо, українським захисникам вдалося успішно знищити російські дрони. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В одному з районів ліквідована пожежа сухої трави.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.