Є збиті цілі, – в ОВА розповіли про нічні вибухи на Київщині
18 вересня 2024, 09:45Читать новость на русском
Джерело:Руслан Кравченко
З вечора 17 до ранку 18 вересня росіяни тероризували Київщину обстрілами. На регіон ворог запустив "Шахеди".
В області було чути вибухи. Як повідомляє ОВА, то була робота ППО по ворожих цілях.
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Наслідки атаки
Відомо, українським захисникам вдалося успішно знищити російські дрони. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.
Падіння уламків збитих цілей фіксується поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості. В одному з районів ліквідована пожежа сухої трави.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.