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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Є імовірність, що Україна наступного року купуватиме газ в Росії, – Оржель

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      Міністр енергетики Оржель не виключає, що з новою угодою про транзит Україна напряму куплятиме газ у Росії / Соцмережі

      Міністр енергетики Олексій Оржель не виключає, що після нового контракту про транзит російського газу через територію України, офіційний Київ ще й напряму куплятиме газ у Кремля.

      Як пояснив очільник Міненергетики у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", під час перемовин щодо транзиту Росія ставить таке питання та умови. Натомість Україна підкреслює, що упродовж 4 років отримує газ за ціною Європи разом із витратами на транспортування назад.

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      Тобто, ми маємо одну з найбільших цін, і маємо конкурувати на міжнародних ринках нашими товарами. Коли ми зараз говоримо з Росією, ми кажемо, що це дуже чітка позиція, і вона є відвертою та насправді чесною. Ми кажемо, якщо ми з вами й можемо домовлятися про прямі поставки, якщо потенційно, в комплексі, в пакеті з транспортними витратами, тоді ціна обов’язково має бути прив’язаною до європейського індикатора,
      – зауважив він.

      Оржель наголошує, що Україна в якому разі не може отримати більше політичної ціни. Слід брати індикатор Європі, тобто якщо в Європі ціна знижується, українська сторона відповідно прив’язується до ціни в Європі.

      За його словами, ця європейська ціна не є політичною, а є економічною, і Україна від неї не залежить.

      "Є три сторони. Одна сторона є зацікавленою отримати з транзиту. Друга сторона, Україна, є зацікавленою зберегти транзит і отримати дохід. А третя сторона ставить додаткові умови. Ми говоримо, що транзит є окремим від поставок договором, але вони знову повертають ці умови. Ми кажемо, якщо потенційно це можливо, то тоді у нас – лише європейська ціна, і ми зовсім не залежимо політично", – підсумував він.

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      До слова, 29 листопада мали відбутися перемовини щодо транзиту газу за участю України, Росії та ЄС, проте захід перенесли. Натомість відбулася неансована російсько-українська зустріч. Як повідомили у Міністерстві енергетики Росії, на ній сторони, зокрема, обговорили перспективи прямої купівлі російського газу для споживачів України.

      Щодо угоди на транзит газу у "Нафтогазі" зазначають, що Україна та Росія можуть її укласти лише до 13 грудня 2019 року, оскільки це є кінцевою датою. Нинішній договір завершиться 31 грудня 2019 року.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство енергетики та захисту довкілля Енергетика Олексій Оржель Газовий конфлікт Газовий контракт Газ Україна – Росія Новини Росії
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