Єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – це Росія, – глава МЗС Латвії

Глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав країну, яка потребує реальної денацифікації. І це, на його думку, – Росія.

У своєму твітері він написав, що побачені злочини Росії чітко вказують на те, яку саме країну необхідно денацифікувати. І мовиться, ясна річ, не про Україну.

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Денацифікації потребує Росія

Побачивши стільки жахливих сцен геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людства, скоєних російськими військовими в Україні, стає зрозуміло, що єдина країна у світі, яка потребує реальної денацифікації, – Росія,

– написав він.

Нагадаємо, що потягом до України вирушають відразу троє президентів європейських держав. Мовиться про Анджея Дуду з Польщі, Гітанаса Наусєду з Литви та Егілса Левітса з Латвії. Усі вони зустрінуться в Києві з президентом Володимиром Зеленським.

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