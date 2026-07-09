Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

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Зеленський про переваги України у війні

Володимир Зеленський заявив, що наразі для України існує "вікно можливостей". За його словами, російський диктатор Володимир Путін розуміє реальну ситуацію, зокрема, що переваг Росія вже майже не має.

Є балістика, є дійсно такі абсолютно трагічні і страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишилась. Більше нічого немає. І це бачать всі,

– сказав президент.

Глава держави прокоментував й останню зустріч із президентом США Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами. Зеленський каже, що всі вони зазначають – Україна стала сильнішою.