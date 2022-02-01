Працює лише "Норманді": Зеленський заявив про ймовірність нових форматів переговорів з Росією

1 лютого 2022 , 19:59
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Джерело:

24 канал

Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідально ставиться до мінських угод. Президент сказав, що це єдиний формат, який працює. Однак не виключають і нові формати.

Мінський та нормандський формати не є ідеальними, але інших майданчиків немає. Президент зробив таку заяву на пресконференції після зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Ми відповідально ставимося до міжнародних угод. Мінський та нормандський – це єдиний формат, який працює,
– сказав президент.

Він відзначив, що інтенсивність стрілянини знизилася після зустрічі радників у нормандському форматі. За словами президента, це важливо, "бо хтось працює 24/7 та домовляється".

Можливі нові формати

Зеленський зазначив, що Україна постійно закликає збиратись у нормандському форматі. Окрім цього, ведуть багато переговорів щодо тристороннього та двостороннього форматів з Росією.

"Це непросто, але ніхто не жаліється. Ми все одно всіх переможемо", – підсумував Зеленський.

Чи може бути зустріч Зеленського та Путіна

  • У Кремлі заявили, що готові прийняти українського лідера, однак говорити про окуповані території категорично відмовляються. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пропонував Зеленському приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.
  • Зеленський відреагував, але він не розуміє, навіщо кликати людину у такому форматі, щоб вона не погодилась.
  • Путін поїде в Пекін 4 лютого на відкриття Олімпіади. Він не планує двосторонніх зустрічей з іншими політиками. Однак у Москві повністю не виключають контактів із Зеленським, якщо той теж там буде.
Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що виконання мінських угод означає знищення України. Натомість спроба їх втілення може спровокувати внутрішні заворушення, які підуть на користь Москві.

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Автор: Ольга Музика