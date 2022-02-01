Працює лише "Норманді": Зеленський заявив про ймовірність нових форматів переговорів з Росією
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідально ставиться до мінських угод. Президент сказав, що це єдиний формат, який працює. Однак не виключають і нові формати.
Мінський та нормандський формати не є ідеальними, але інших майданчиків немає. Президент зробив таку заяву на пресконференції після зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.
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Ми відповідально ставимося до міжнародних угод. Мінський та нормандський – це єдиний формат, який працює,
– сказав президент.
Він відзначив, що інтенсивність стрілянини знизилася після зустрічі радників у нормандському форматі. За словами президента, це важливо, "бо хтось працює 24/7 та домовляється".
Можливі нові формати
Зеленський зазначив, що Україна постійно закликає збиратись у нормандському форматі. Окрім цього, ведуть багато переговорів щодо тристороннього та двостороннього форматів з Росією.
"Це непросто, але ніхто не жаліється. Ми все одно всіх переможемо", – підсумував Зеленський.
Чи може бути зустріч Зеленського та Путіна
- У Кремлі заявили, що готові прийняти українського лідера, однак говорити про окуповані території категорично відмовляються. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пропонував Зеленському приїхати у Москву, Санкт-Петербург або Сочі.
- Зеленський відреагував, але він не розуміє, навіщо кликати людину у такому форматі, щоб вона не погодилась.
- Путін поїде в Пекін 4 лютого на відкриття Олімпіади. Він не планує двосторонніх зустрічей з іншими політиками. Однак у Москві повністю не виключають контактів із Зеленським, якщо той теж там буде.
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