У єдиній лікарні Сєверодонецька, яку вчора обстріляв ворог, залишаються 50 пацієнтів
Джерело:Hromadske
Вчора, 27 квітня, окупанти обстріляли Сєверодонецьку міську лікарню. Головний лікар медичної установи повідомив, що там залишаються близько 50 пацієнтів. Наразі лікарня продовжує функціонувати.
Таку інформацію розповів керівник установи Роман Водяник у коментарі виданню Hromadske. Станом на зараз на Луганщині залишилося всього дві лікарні, які працюють – у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
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Лікарня працює, як і раніше. Пацієнти залишаються, їх близько 50. Це переважно соматичні пацієнти (із захворюваннями органів тіла – 24 канал), тобто люди з пневмонією, серцево-судинними патологіями та іншими захворюваннями,
– сказав Водяник.
За словами головного лікаря, серед пацієнтів є одна жертва, та ще два медпрацівники отримали поранення – зараз вони почуваються нормально.
"Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом із лікарями – і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів", – розповів Роман Водяник.
Головлікар зазначив, що лікарня продовжує рятувати життя мирного населення, оскільки не може дозволити собі лишити людей без допомоги.
Що відомо про обстріли Сєвєродонецька:
- 27 квітня стало відомо, що росіяни обстрілюють місто Сєвєродонецьк з неба та артилерії. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, а також загинули дві жінки, ще п'ятеро людей зазнали поранень.
- Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 21 квітня у місті Сєвєродонецьк не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу. Там може виникнути гуманітарна катастрофа.
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