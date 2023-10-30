Єдність – це найбільш ефективна зброя, – Зеленський традиційно звернувся до українців

Володимир Зеленський увечері 30 жовтня традиційно звернувся до українців. Він подякував українським захисникам, які мужньо дають відсіч ворогу, а також розповів про важливі перемовини, які провів з партнерами.

Глава держави також повідомив, що провів підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів щодо Формули миру.

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Подякував Героям, які дають відсіч противнику

Традиційне звернення глава держави почав з подяки українським захисникам, які дають відсіч російським загарбникам на найбільш гарячих напрямках фронту. Зокрема, Володимир Зеленський відзначив:

53-ю й 110-у окремі механізовані бригади, 79-ту бригаду ДШВ, які дають відсіч росіянам біля Авдіївки та Мар'їнки;

14-у, 32-у та 57-у окремі мотопіхотні бригади, які стоять на захисті Куп'янського напрямку;

80-у окрему десантно-штурмову бригаду та 93-ю окрему механізовану бригаду, які дають відсіч росіянам біля Бахмута;

33-ю окрему механізовану бригаду, яка бере участь у боях на Півдні.

Дякую всім воїнам, які своїми штурмами та своєю стійкістю – героїчною стійкістю – доводять на ділі, що Україна здатна протистояти російському тиску, здатна знищувати окупантів, здатна перемогти,

– наголосив Зеленський.

Звернення Зеленського: дивіться відео

Президент розповів про важливі наради

Зеленський повідомив, що провів важливі перемовини з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Президент уточнив, що під час розмови проінформував його про ситуацію на передовій, про дії Збройних Сил України, а також описав можливості наших військових. Крім того, він подякував за допомогу.

"Я вдячний за допомогу! За системи ППО, за снаряди для наших воїнів, за потужні речі, які допомагають нам тримати безпеку східної частини Чорного моря. Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж "Великої сімки", з якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій. Обговорили з паном прем'єр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті", – повідомив глава держави.

Також Президент України у вечірньому зверненні розповів, що зустрівся з делегацією Конгресу США. Він також подякував партнерам, зокрема й президенту Джо Байдену та його команді, яка підтримує Україну. Під час зустрічі з конгресменами Зеленський також розповів про влучне застосування ракет ATACMS.

Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про дуже успішне застосування американських "атакамсів", нещодавно переданих нашим Силам оборони. Звичайно, ми обговорили й питання продовження військової та бюджетної підтримки,

– розповів Президент України.

Крім того, Зеленський також провів підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів стосовно Формули миру, а також нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії щодо прогресу у європейській інтеграції. Зокрема, Президент України провів і нараду щодо стратегії зі збереження уваги світу до України.

Зеленський відреагував на протести в Махачкалі

Президент України у вечірньому зверненні також прокоментував протести й антисемітські гасла в Махачкалі. Він наголосив, що російську систему треба завжди тверезо оцінювати. Нині Кремль спрямував усі сили, аби втримати окуповані українські території, у той час, як у Росії – панує ненависть і деградація. Зеленський підкреслив, що Кремль вже не може тримати контроль над такими подіями.

"То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно", – сказав Зеленський.

Тому він наголосив, що Україна разом з партнерами має бути стратегічно єдиною, аби ворог зрозумів, що свобода сильніша за ненависть і агресію.

Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя,

– підсумував звернення Президент України.