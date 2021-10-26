Єгипет вперше за 4 роки скасовує надзвичайний стан

Влада Єгипту вперше з 2017 року скасовує надзвичайний стан у країні. Президент переконаний, що безпекова ситуація у державі стабілізувалась.

Єгипет скасовує надзвичайний стан

У квітні 2017 року влада Єгипту запровадила надзвичайний стан після смертельних терактів у храмах. Попри покращення ситуації з безпекою, такий режим регулярно продовжували на 3 місяці.

До теми В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на три місяці

Про скасування надзвичайного стану повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму фейсбуці. Він особисто ухвалив рішення щодо завершення НС.

Це рішення про те, що єгипетський народ був справжнім творцем протягом останніх років, з ознаками чесності та цілісності у всіх зусиллях розвитку та будівництва,

– резюмував президент.

Він додав, що завдяки вірним людям, країна стала оазою безпеки та стабільності в регіоні.

Надзвичайний стан у світі: останні новини

У Судані військові оголосили надзвичайний стан, а багатьох високопосадовців арештували.

Через нову хвилю коронавірусу надзвичайний стан можуть оголосити у Німеччині.

Влада Польщі запровадила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через потік мігрантів.