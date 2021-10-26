Єгипет вперше за 4 роки скасовує надзвичайний стан

26 жовтня 2021 , 10:00
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Джерело:

фейсбук президента Єгипту

Влада Єгипту вперше з 2017 року скасовує надзвичайний стан у країні. Президент переконаний, що безпекова ситуація у державі стабілізувалась.

Єгипет скасовує надзвичайний стан

У квітні 2017 року влада Єгипту запровадила надзвичайний стан після смертельних терактів у храмах. Попри покращення ситуації з безпекою, такий режим регулярно продовжували на 3 місяці.

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Про скасування надзвичайного стану повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму фейсбуці. Він особисто ухвалив рішення щодо завершення НС. 

Це рішення про те, що єгипетський народ був справжнім творцем протягом останніх років, з ознаками чесності та цілісності у всіх зусиллях розвитку та будівництва,
– резюмував президент.

Він додав, що завдяки вірним людям, країна стала оазою безпеки та стабільності в регіоні.

Зверніть увагу! У квітні 2020 року надзвичайний стан у Єгипті запровадили також через спалах коронавірусу.

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Автор: Тетяна Сукач