Єгипет вперше за 4 роки скасовує надзвичайний стан
Джерело:фейсбук президента Єгипту
Влада Єгипту вперше з 2017 року скасовує надзвичайний стан у країні. Президент переконаний, що безпекова ситуація у державі стабілізувалась.
Єгипет скасовує надзвичайний стан
У квітні 2017 року влада Єгипту запровадила надзвичайний стан після смертельних терактів у храмах. Попри покращення ситуації з безпекою, такий режим регулярно продовжували на 3 місяці.
До теми В Єгипті надзвичайний стан продовжили ще на три місяці
Про скасування надзвичайного стану повідомив президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі у своєму фейсбуці. Він особисто ухвалив рішення щодо завершення НС.
Це рішення про те, що єгипетський народ був справжнім творцем протягом останніх років, з ознаками чесності та цілісності у всіх зусиллях розвитку та будівництва,
– резюмував президент.
Він додав, що завдяки вірним людям, країна стала оазою безпеки та стабільності в регіоні.Зверніть увагу! У квітні 2020 року надзвичайний стан у Єгипті запровадили також через спалах коронавірусу.
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