Єгипет "змінив план" і замість снарядів для Росії вирішив виробляти їх для України, – WP

Президент Єгипту планував постачати ракети до Росії. Проте після викриття плану погодився допомогти озброїти Україну.

Згідно зі злитими документами розвідки США, Єгипет планував постачання ракет до Москви, але після дипломатичної розмови з Вашингтоном змінив рішення.

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Єгипет мав виробляти ракети для Росії

Минулого тижня газета The Washington Post повідомила про злитий документ американської розвідки. Згідно з даними, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі в лютому 2023 року погодив виробництво та постачання до Росії до 40 000 122-мм реактивних снарядів "Сакр-45".

Сісі доручив своїм підлеглим тримати проєкт у секреті, "щоб уникнути проблем із Заходом". Проте у США дізналися про це та були шоковані діями країни, яку вважають своїм партнером.

Але нові документи, які видання отримало також зі злитих документів, показують, що Сісі на початку березня відмовився від планів постачання зброї до Москви.

Тепер країна вироблятиме артилерійські боєприпаси для України

У березні Єгипет призупинив план таємного постачання ракет до Росії після переговорів з високопоставленими офіційними особами США. Замість цього у країні вироблятимуть артилерійські боєприпаси для України.

У виданні уточнили, що про це свідчать 5 злитих документів американської розвідки, про які раніше не повідомлялося.