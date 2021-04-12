Єгипет затримав контейнеровоз Ever Given: хоче відшкодування у мільярд доларів

Блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given тривало 6 діб. Влада Єгипту підрахувала, що країна втратила через це цілий мільярд доларів.

11 квітня з'явилася інформація, що контейнеровоз затримали. Єгипет вимагатиме від власників судна виплати відшкодування.

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Ever Given не випустять з Єгипту

Очільник адміністрації Суецького каналу Усама Рабіа заявив, що контейнеровоз Ever Given затримають у Єгипті. Шестиденне блокування каналу, яке спричинило це судно, завдало країні значних матеріальних збитків.

А оскільки причиною блокування могла бути технічна несправність контейнеровоза, то й відшкодувати ці збитки повинні власники судна. Шкоду Єгипту оцінили у 1 мільярд доларів США.

У разі відмови власників контейнеровоза відшкодувати збитки, справу передадуть до суду. Судно відбуксували в район Великого Гіркого озера, там його затримають – поки заподіяну шкоду (приблизно мільярд доларів) не компенсують,

– сказав Рабіа.

Суму компенсації визначили, проаналізувавши всю ситуацію з транспортом, який змушений був простоювати кілька днів у Суецькому каналі після аварії з Ever Given.

До слова, збитки глобальної торгівлі через блокування Суецького каналу фахівці оцінюють у щонайменше 10 мільярдів доларів. Чи будуть якісь намагання компенсувати і їх – наразі невідомо.

Коротко про блокування Суецького каналу