В Єгипті обвалився житловий будинок: є загиблі
Джерело:Al Youm As Sabi
Чотириповерховий будинок обвалився у столиці Єгипту Каїрі. Внаслідок цього загинули 4 людини.
Трагедія сталася в районі Шубра-Ель-Хейма 8 вересня. Перед інцидентом мешканці побачили, що на фасаді приміщення з'явилися тріщини. Після цього люди почали евакуюватися.
До теми "Пішли на пляж, вернулися бездомними": в Іспанії обвалився триповерховий будинок
Як загинули люди
Однак невідомо, чому у будинку зосталися власник та працівники адвокатської контори. Вони перебували на останньому поверсі.
Після обвалу одразу загинули 2 особи. Ще 2 витягли з-під завалів, коли ті були живими. Однак вони померли дорогою до лікарні. Причина обвалу будинку лишається невідомою. Місцева влада ліквідує наслідки трагедії. У Каїрі оголосили дні жалоби.
Наслідки трагедії у Каїрі / Фото Al Youm As Sabi
Останні новини про обвали будинків
- На Львівщині у Дрогобичі 18 липня обвалився будинок, який був в аварійному стані 2 роки. Перед тим у 2019 році зруйнувалася частина цього ж будинку й загинули 8 людей.
- У центрі Львова 19 липня впала стіна будинку. Внаслідок цього загинув 17-річний хлопець.
- Багатоповерхівка перетворилася на руїни у Маямі у червні 2021 року. Загинули 86 людей, а понад 43 особи зникли безвісти.
- У Каїрі впав 10-поверховий будинок. Під завалами знайшли 23 людини.