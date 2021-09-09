В Єгипті обвалився житловий будинок: є загиблі

Чотириповерховий будинок обвалився у столиці Єгипту Каїрі. Внаслідок цього загинули 4 людини.

Трагедія сталася в районі Шубра-Ель-Хейма 8 вересня. Перед інцидентом мешканці побачили, що на фасаді приміщення з'явилися тріщини. Після цього люди почали евакуюватися.

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Як загинули люди

Однак невідомо, чому у будинку зосталися власник та працівники адвокатської контори. Вони перебували на останньому поверсі.

Після обвалу одразу загинули 2 особи. Ще 2 витягли з-під завалів, коли ті були живими. Однак вони померли дорогою до лікарні. Причина обвалу будинку лишається невідомою. Місцева влада ліквідує наслідки трагедії. У Каїрі оголосили дні жалоби.

Наслідки трагедії у Каїрі / Фото Al Youm As Sabi

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