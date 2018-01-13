Єлизавета II зізналась, що вже понад 60 років їй важко одягати корону

Королева Єлизавета II в одному з видань нещодавно розповіла, що 65 років з моменту коронації вона неохоче її вдягає. А все через її неймовірну важку вагу, яка обмежує її у рухах та під час виголошення промов.

Про це пишуть в EOnline.

Її Величність вперше з'явилася на публіці в день своєї коронації в червні 1953 року у розкішній короні. З тих пір Єлизавета II надягає цю корону на відкриття Парламенту, яке трапляється лише один раз в році.

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У виданні зазначили, що корона Єлизавети II важить аж 1,3 кілограма і вона прикрашена алмазами, сапфірами і смарагдами. Однак незважаючи на велич корони, за словами королеви, в ній неможливо прочитати промову і опустити голову вниз, що є дещо небезпечним, адже королеві вже 91 рік.



Королева Єлизавета II

В інтерв'ю Єлизавета II зізналася, що, коли одягає корону, буквально не може подивитися собі під ноги.

У неї багато недоліків, але не можна не відзначити її важливість і значущість,

– підсумувала британська королева.