Підпорядковуються безпосередньо Ірану: наскільки серйозні загрози для Ізраїлю з боку Ємену

Днями міністр оборони хуситського Ємену оголосив, що його країна атакуватиме Ізраїль дронами та безпілотниками, аж поки Ізраїль не припинить свою агресію. Імовірно, на таке рішення хуситських сил міг повпливати Іран.

Про це 24 Каналу розповів підполковник запасу Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю Марк Бабот. Він наголошує, що не варто недооцінювати загрози від участі у війні проіранських сил.

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Наскільки серйозними є погрози Ємену

Не можна недооцінювати погрози будь-якої країни, адже це може призвести до фатальних наслідків, як ми побачили 7 жовтня. І Тель-Авів готується до відповіді на ці погрози.

Хто такі хусити й що відбувається в Ємені Починаючи з 2014 року, в Ємені триває громадянська війна. Столицю та північний Захід країни контролюють повстанці-хусити, тоді як південь та Схід країни контролюють лояльні до уряду та Саудівської Аравії сили. Протягом років війни Ємен переживав серйозну гуманітарну кризу й навіть голод, спричинений блокадою контрольованих повстанцями територій. Також коаліція сил за підтримки Саудівської Аравії вчиняла воєнні злочини, бомбардуючи контрольовану повстанцями територію. У відповідь хусити намагалися атакувати саудитів ракетами, які тепер запускають в бік Ізраїлю. На початку 2023 року Саудівська Аравія, паралельно з намаганням покращити стосунки з Ізраїлем, також відновила дипломатичні відносини з Іраном. Також Ер-Ріяд намагався підписати мирний договір із хуситами, однак ці зусилля поки що не досягли своєї мети.

"Хусити напряму підпорядковуються Ірану. Вони мають балістичні та крилаті ракети, отримані від Ірану, а також безпілотники, які періодично запускають в напрямку Ізраїля. Більшість хуситських об’єктів збивають над Червоним морем", – зазначає Бабот.

Відстань від Ізраїля до Ємену становить близько 1500 кілометрів.

Ємен – далеко не єдина небезпека, з якою Ізраїлю доводиться рахуватися. Значно більшою загрозою для Тель-Авіву є Іран, який на щастя також не має спільного кордону з Ізраїлем. Тому імовірно, найбільша загроза з боку проіранських сил надходитиме з повітря.

Марк Бабот про поточні загрози для Ізраїля: дивіться відео

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