"Близькість" єпископа УПЦ МП Никити і 17-річного хлопця: суд визнав, що це був наклеп

Суд визнав неправдивою інформацію про те, що єпископа УПЦ Никиту "заскочили в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем" під час обшуків СБУ. Видання "Лівий берег", яке першим поширило цю новину, тепер має заплатити моральну компенсацію священнослужителю.

Про це йдеться в рішенні Шевченківського районного суду у Києві від 2 квітня. Мова йде про обшуки на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ у листопаді 2022 року. За місяць після цього стало відомо, що священник подав на видання до суду.

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Що відомо про рішення

Суд визнав наклепом інформацію про те, що єпископ УПЦ МП Никита мав "близкість" з підлітком у момент, коли до нього з обшуками навідалася Служба безпеки.

Визнати недостовірною інформацію, розміщену та поширену інтернет-виданням "Лівий берег" в публікації, а саме інформацію наступного змісту: "…під час обшуку співробітники СБУ заскочили в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі,

– йдеться у рішенні.

При цьому видання "Лівий берег" повинно виплатити єпископу Нікіту моральну шкоду у вигляді 10 тисяч гривень. Також 20 тисяч гривень має компенсувати і шеф-редакторка Соня Кошкіна. До сум також додається судовий збір, що в обох випадках становить трохи більше як 2 тисячі гривень.

Також видання та його шеф-редакторка зобов'язані спростувати опубліковану інформацію впродовж 15 днів з дня набрання рішення суду законної сили.

Обшуки в УПЦ МП

Як зазначалося тоді, у ході обшуків був виявлений російський паспорт у головного місцевого ієрарха, митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички". Після обшуків Мелетій втік до Росії

СБУ продовжує операцію з знешкодження російських "агентів у рясах" на території України. Так, нещодавно правоохоронці завітали з обшуками до прихильника "русского міра" протоієрея Миколи Данилевича. Той виступав проти надання томоса ПЦУ, а також виправдовує збройну агресію Росії.

Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, вже 23 священники УПЦ МП отримали судові вироки. У суді їх визнали винними не лише у державній зраді, а й розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та інших злочинах. Налічується 37 підозр і понад 80 кримінальних проваджень