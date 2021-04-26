Єрмак анонсував появу спецпредставника США на Донбасі

Андрій Єрмак ще раніше заявляв, що США можуть зіграти ключову роль у завершенні війни на Донбасі. За словами голови Офісу Президента, це може статися завдяки двопартійній підтримці та призначенню спеціального представника США на Донбасі.

Як сказав очільник ОП, саме зараз Україна потребує підтримки США. І нова адміністрація Штатів може зробити конкретні кроки, які допоможуть Україні.

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Як США можуть допомогти Україні

Андрій Єрмак пояснив, що сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

Дуже важливо, щоб така людина з'явилася. Також обговорюється зближення нашої позиції й більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що тісні контакти на рівні держсекретаря та адміністрації США з Україною свідчать про те, що рішення про спецпредставника можуть ухвалити достатньо швидко.

Зауважимо, що чимало світових лідерів різних країн висловили підтримку Україні у боротьбі з російською агресією. Серед партнерів України опинилися і США, які вже давно допомагають нашим ЗСУ зброєю.

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Раніше експосол США в Україні Вільям Тейлор сказав, що Володимир Путін зараз не нападатиме на Україну, адже боїться, що може цими агресивними діями викликати ще більшу кількість болючих для Росії санкцій.