Єрмак і ексгенсек НАТО очолять міжнародну групу для пропозицій щодо гарантій безпеки України

Пропозиціями щодо гарантій безпеки для України тепер займатиметься міжнародна консультативна група. Її очолять Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО.

До групи можуть долучитися провідні діячі світу

Про створення цієї групи голова Офісу Президента розповів під час свого виступу на Міжнародному економічному форумі у Давосі. Це сталося 24 травня – рівно через 3 місяці з початку війни.

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Я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України,

– повідомив Єрмак.

Він запросив провідних політиків, науковців, дипломатів та діячів у сфері безпеки долучитися до цієї групи. Єрмак сподівається, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та запропонують свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зауважив чиновник.



Єрмак дистанційно виступив на Міжнародному форумі / Фото з телеграм-каналу глави ОПУ

Єрмак розповів, якими мають бути гарантії безпеки

Угода між Україною та державами-гарантами має бути юридично зобов'язальним документом та ратифікованим згідно з законодавствами держав-гарантів.

Україна має розширити свої можливості чинити опір агресору.

Держави-гаранти повинні надати Збройним Силам України сучасне конвенційне озброєння та бойову техніку без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Вони також можуть взяти на себе зобов'язання щодо обміну з Києвом розвідувальною інформацією.

Україні потрібна буде щорічна фінансова допомога для відбудови країни та розвитку оборонного сектору.

Запровадженні проти Росії санкції мають діяти щонайменше доти, поки агресор не виведе з України свої війська.

Угода має передбачити впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії.

Україну мають долучити до багатосторонніх форматів, які покращать її інтеграцію з міжнародною спільнотою. Найперше мовиться про вступ до Європейського Союзу.

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