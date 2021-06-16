Не з'єднали: Єрмак не зміг поговорити з радником Байдена, – ЗМІ

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак намагався поговорити телефоном із радником Байдена. Втім, його не з'єднали через те, що такий контакт суперечить дипломатичному протоколу.

Як повідомляють ЗМІ, 14 червня Єрмак намагався поспілкуватися з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Підкреслюють, що він робить це "вкотре".

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З'єднали Єрмака з дипломатом нижчого рангу

В офісі Саллівана відмовилися з'єднати з Єрмаком. Натомість йому запропонували з'єднання з посадовицею нижчого рангу – директоркою з питань Європи Ради національної безпеки Амандою Слот.

На таку пропозицію Єрмак начебто відмовив: сказав, що переведе дзвінок на одного з його заступників. За свідченням джерел ЗМІ, такий вчинок Єрмака неприємно здивував американську сторону.