Єрмак обговорив з Нуланд деталі майбутнього візиту Зеленського до США

Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд. Політики обговорили реформи та майбутню зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Деталі розмови політиків

Нуланд вкотре запевнила Єрмака в непохитній підтримці з боку Вашингтона територіальної цілісності й суверенітету України. Вона також наголосила, що Штати підтримують реалізацію мінських домовленостей щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

До теми Зустріч Зеленського та Байдена відбудеться наприкінці липня

Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту Президента України Володимира Зеленського до Штатів на запрошення президента США Джо Байдена,

– мовиться у повідомленні.

Водночас керівник Офісу Президента поінформував колегу про впровадження реформ в Україні. Це відбувається для того, щоб перетворити країну у прозору та конкурентоспроможну державу. Крім того, він розповів про кроки щодо реалізації європейських і євроатлантичних прагнень України.

Нуланд відзначила важливість продовження розпочатих реформ для зміцнення України. Зокрема мовиться про реформи у сфері корпоративного управління та боротьби з корупцією.

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Байдена