Єрмак поговорить з радниками лідерів нормандської четвірки перед їх поїздкою в Москву

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 4 січня зателефонує радникам лідерів країн нормандської четвірки – Франції та Німеччини. Розмова відбудеться перед їхнім візитом до Москви.

Так, Єрмак поговорить із зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Плетнером та дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном. Про це розповіла радниця Єрмака Дар'я Зарівна.

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Потім політики вирушать до Москви

Радники лідерів Франції та Німеччини поїдуть до Москви для переговорів із заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Перемовини заплановані на 6 січня.

Радники лідерів країн-учасниць нормандського формату цього тижня проведуть окремі зустрічі у різних форматах. Спікер німецького уряду Штеффен Гебештрайт зазначав, що Плетнер та його французький колега зустрінуться також із українським партнером.

Нові формати перемовин із Москвою: що відомо

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що розглядають 2 варіанти переговорів із Москвою. Зокрема, прямі перемовини з Володимиром Путіним щодо ситуації, а також долучення США до нормандського або іншого формату.

Арахамія відзначив, що після проведення переговорів у нормандському форматі через небажання Москви йти на контакт відбувся застій.

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