Єрмак вимагає термінову зустріч радників нормандського формату

Переговори у форматі ТКГ зайшли у глухий кут, а бойовики продовжують порушувати домовленість про мир. Андрій Єрмак з цього приводу хоче ініціювати термінову зустріч радників лідерів нормандської четвірки.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з послами "Великої сімки", Швеції та Європейського Союзу. Ситуацію, що складається на консультаціях Тристоронньої контактної групи та переговорах радників нормандського формату, на зустрічі він назвав "затяжною".

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Необхідна зустріч політрадників нормандського формату

Відтак Єрмак ініціював термінову зустріч колег із нормандського формату. Зазначає: необхідна термінова зустріч, можливо, у форматі відеоконференції, але краще – очно. У ній він запрошує взяти участь політичних радників і міністрів МЗС Франції, Німеччини, Росії та України.

Вчора я надіслав листа до всіх своїх колег по нормандському формату з пропозицією терміново скликати відеоконференцію або зустрітися очно, що було б краще, за участю політичних радників і міністрів закордонних справ чотирьох країн,

– зазначив Андрій Єрмак.

Як зазначає керівник Офісу Президента, активізувати роботу Нормандського формату допомогло б долучення експертів з політичних, військових і юридичних питань. Ці радники могли б напрацьовувати питання, які є частиною мінських угод.

До того ж, за словами Єрмака, особливий акцент варто зробити на тому, що Росія заблокувала виконання рішень саміту нормандської четвірки, які ухвалили у Парижі у 2019 році.



Домовленості, яких досягли на зустрічі у 2019 році / Інфографіка 24 каналу

Новий саміт нормандської четвірки

В Офісі Президента вважають, що проведення чергового саміту в нормандському форматі допомогло б мирно врегулювати конфлікт. Для цього Єрмак хоче, аби "Велика сімка" звернулася до Росії.

Тому я просив би розглянути можливість спільного звернення G7 до Росії із закликом підтримати проведення цього саміту,

– зауважив Андрій Єрмак.

Ситуація з полоненими і в ТКГ

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зазначив, що наразі немає просування в питанні звільнення полонених. Цю проблему президент Зеленський тримає на особистому контролі.

Перший заступник глави української делегації в ТКГ, віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков наголосив, що російська сторона в мінському процесі намагається нав'язати суб'єктність так званих "республік". Росія хоче, аби з ними вели прямі перемовини.

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