Єрмак запевнив, що не був на держдачі на свій ювілей
26 листопада 2021 , 15:54Читать новость на русском
Джерело:"Українська правда"
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що не святкував свій ювілей у державній резиденції в Гуті 21 листопада. Однак був там напередодні.
Єрмак зазначив, що 21 листопада його бачили на Алеї Небесної Сотні. Політик зазначив, що про всі деталі розписав у своєму пості, а також анонсував інтерв'ю.
До речі Звичайна практика, – Монастирський про використання авіації ДСНС Єрмаком
Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував в понеділок практично вночі, коли приїхав до своїх батьків,
– сказав Єрмак.
Журналісти запитали, чи Єрмак був у Синьогорі 21 листопада. Спочатку глава ОП відвернувся, але потім додав, що "був у Гуті у п'ятницю і в суботу", тобто 19 – 20 листопада.
Розслідування про святкування ювілею Єрмака
- Журналісти видання "Українська правда" опублікували розслідування про святкування 50-річчя Єрмака. Там мовилось, нібито політик відсвяткував ювілей на президентській дачі в Гуті в Карпатах.
- За даними розслідування, 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.
- Офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак, чи ні – нема. Однак серед гостей помітили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча та заступника керівника ОП Олега Татарова.
- Андрій Єрмак заявив, що дня народження не святкував взагалі і в Карпатах не був.