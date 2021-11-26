Єрмак запевнив, що не був на держдачі на свій ювілей

Єрмак зазначив, що 21 листопада його бачили на Алеї Небесної Сотні. Політик зазначив, що про всі деталі розписав у своєму пості, а також анонсував інтерв'ю.

До речі Звичайна практика, – Монастирський про використання авіації ДСНС Єрмаком

Якщо вас цікавить святкування мого дня народження – я його святкував в понеділок практично вночі, коли приїхав до своїх батьків,

– сказав Єрмак.

Журналісти запитали, чи Єрмак був у Синьогорі 21 листопада. Спочатку глава ОП відвернувся, але потім додав, що "був у Гуті у п'ятницю і в суботу", тобто 19 – 20 листопада.

Розслідування про святкування ювілею Єрмака