Ми всі на війні, а хто цього не розуміє, має піти з держслужби, – в ОП звернулися до посадовців

Андрій Єрмак нагадав, що наші герої платять здоров‘ям та життям за відносний спокій в тилу та мирне майбутнє українських дітей. На тлі цього він звернувся до політиків та чиновників із закликом.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що все суспільство має максимально викладатися під час повномасштабного вторгнення Росії, поки ЗСУ захищають Україну. Вдячність повинна проявлятися в конкретних справах, а найбільші вимоги зараз до чиновників та політиків.

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Що сказав Єрмак чиновникам та політикам

Голова ОП заявив, що люди – це найдорожче, що є в України. Він закликав тих, хто цього не розуміє, залишити державні посади. Те саме стосується й тих, хто втомився у тилу.

Маємо забезпечити ветеранів та їхніх рідних усім: лікування, протезування, фізична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація, працевлаштування та розв'язання житлових питань,

– сказав Єрмак.

За його словами, в наших захисників немає часу на бюрократичну тяганину. Він закликав жорстко та рішуче реагувати на кожен випадок зловживань та байдужості.

Не дозволяє законодавство та нормативи – пропонуйте зміни. Бракує робочого часу – працюйте понаднормово. Ми всі на війні. Люди на фронті не рахують робочі години,

– додав він.

Єрмак наголосив, що для нашої держави кожен важливий. Україна прагне повернути додому всіх своїх людей. Керівник ОП також висловився щодо членства в НАТО та гарантій безпеки. За його словами, країна впевнено рухається до цієї мети, щоб російсько-українська війна не повторилася.

Звернення Єрмака до українського суспільства: відео Офісу Президента

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