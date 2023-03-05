ЄС готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови, – ЗМІ

5 березня 2023, 15:58
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Джерело:

Welt am Sonntag

Європейський союз планує направити цивільну місію в Молдову, яка відчуває дедалі більшу загрозу після нападу Росії на Україну.

За даними ЗМІ, 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку і зараз Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена цього місяця.

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Коли нова місія може розпочати роботу

Зазначають, що у концепції експерти зовнішньополітичної служби ЄС розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами ЄС.

"Бажання направити цивільну місію до Молдови є", – сказав дипломат ЄС, знайомий з ходом переговорів.

Німеччина разом із Польщею, країнами Балтії, Швецією, Чехією, Португалією, Румунією та Данією є головними прихильниками проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.

У рамках місії адміністративний персонал із країн-членів ЄС, в основному з судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.

Також ЄС хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

Росія хоче розхитати ситуацію у Молдові

  • Кремль упродовж року намагається розхитати ситуацію в Молдові. На проросійські протести вливаються просто шалені гроші. Директор Інституту ефективної політики (Молдова) Віталій Андрієвський повідомив, що ситуація зараз складна, але контрольована.
  • Андрієвський розповів, що людей звозять на автобусах в Кишинів та платять їм гроші. Перед ними стоїть конкретна ціль – дестабілізувати ситуацію в Молдові. А наступним кроком буде здійснення перевороту.
  • Росія продовжує розхитувати ситуацію в Молдові. Останніми тижнями Кремль робить низку вкидів про можливий наступ ЗСУ на Придністров'я.

Автор: Дарина Жданович