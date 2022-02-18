ЄС готує пакет антиросійських санкцій "потужніший", ніж у 2014 році, – прем'єр Польщі

Якщо Росія знову наважиться напасти на Україну, то санкції Євросоюзу будуть потужніші, ніж у 2014 році. Їх вже розробляють.

Відповідну інформацію оприлюднив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Про це він заявив 18 лютого під час пресконференції у Брюсселі.

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ЄС розробляє "потужніші", ніж у 2014 році санкції

Ми формуємо пакет конкретних санкцій, які будуть набагато сильнішими ніж ті, що були введені у 2014 році,

– заявив Моравецький.

Згодом політик у коментарі Polskie Radio пояснив, що наразі країна усвідомлює загрозу щодо східного кордону. Саме тому Варшава попередила ЄС про загрозу неоімперської політики Росії, закликавши не дозволяти їй:

формувати політику регіону;

чи визначати долю тієї чи іншої країни.

Прем'єр Польщі додав, що, мовляв, надходить все більше повідомлень про неминуче вторгнення Росії до України.

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