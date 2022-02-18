ЄС готує пакет антиросійських санкцій "потужніший", ніж у 2014 році, – прем'єр Польщі
Джерело:Reuters
Якщо Росія знову наважиться напасти на Україну, то санкції Євросоюзу будуть потужніші, ніж у 2014 році. Їх вже розробляють.
Відповідну інформацію оприлюднив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Про це він заявив 18 лютого під час пресконференції у Брюсселі.
До теми США не розкриватимуть деталі санкцій проти Росії, аби не зменшити їхнього ефекту
ЄС розробляє "потужніші", ніж у 2014 році санкції
Ми формуємо пакет конкретних санкцій, які будуть набагато сильнішими ніж ті, що були введені у 2014 році,
– заявив Моравецький.
Згодом політик у коментарі Polskie Radio пояснив, що наразі країна усвідомлює загрозу щодо східного кордону. Саме тому Варшава попередила ЄС про загрозу неоімперської політики Росії, закликавши не дозволяти їй:
- формувати політику регіону;
- чи визначати долю тієї чи іншої країни.
Прем'єр Польщі додав, що, мовляв, надходить все більше повідомлень про неминуче вторгнення Росії до України.
Коротко про санкції, які загрожують Росії у разі нового нападу на Україну
- Ще на початку 2022 року Сенат США оприлюднив проєкт санкцій, які запровадять у випадку нового нападу на Україну. Зокрема обмеження стосуватимуться самого Володимира Путіна та інших високопосадовців Росії – їм заборонять в'їзд в США та заморозять їхні активи.
- Ба більше, ще наприкінці 2021 року ЄС та Велика Британія анонсували жорсткі санкції проти Росії. Адже вони будуть не лише персональними, а й економічними, фінансовими та торгівельними.
- Буквально 1 лютого 2022 року Держдеп США заявив, що не планує розкривати подробиці санкцій проти Росії, щоб не применшити їхній ефект.
- Натомість Володимир Зеленський закликав країни запровадити превентивні санкції проти Росії, щоб не допустити ескалації.
Британія посилила санкції проти Росії – дивіться відео