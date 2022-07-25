У Єврокомісії заявили, що повне припинення поставок газу з Росії рано чи пізно настане
Джерело:Welt
У Євросоюзі хочуть підготуватись до того, що кремль може припинити поставки газу. Наразі у Єврокомісії кажуть, що потрібно заощаджувати споживання блакитного палива.
У ЄС вже визначились, що росія є ненадійним постачальником газу. Це після Олафа Шольца підтвердила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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ЄС має бути незалежним від рішень кремля
Фон дер Ляєн наголосила: Брюссель має бути незалежним від рішень кремля. росіян надійними партнерами щодо енергозабезпечення назвати неможливо.
"Газпром" свідомо тримав низькі обсяги. Тим часом росія постачає газ лише частково або не постачає зовсім у дванадцять держав-членів. Тому Європа має бути готова до найгіршого сценарію: повної зупинки поставок газу рано чи пізно,
– пояснила очільниця Єврокомісії.
У ЄС вважають, аби пом'якшити наслідки цього, потрібно заощадити 15 відсотків споживання газу вже до березня наступного року. Мовиться про 45 мільярдів кубометрів газу.
ЄС хоче бути незалежним від імпорту газу з росії до 2027
Країни-члени ЄС хочуть стати повністю незалежними від імпорту російського газу в не пізніше 2027 року. У Брюсселі планують інвестувати близько 300 мільярдів євро у відновлювальні джерела енергії, паралельно – укладають угоди з надійнішими партнерами – такими, як США та Норвегія.
Тим часом Угорщина попросила у росії додаткові 700 мільйонів кубометрів газу
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