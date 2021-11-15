ЄС готується накласти санкції проти найманців "Вагнера", – Франція
Джерело:Інтерфакс – Україна
У Європі, ймовірно, планують ухвалити санкції проти російського ПВК "Вагнера". Обмеження стосуватимуться не тільки членів організації, а й тих, хто з ними співпрацює.
Є бажання підготувати юридичні рамки для санкцій, які ухвалять проти вагнерівців. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
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Чому вирішили накласти санкції
За словами міністра, рішення ухвалили за підсумками обговорення ситуації у Малі. Раніше ЗМІ писали, що влада цієї країни розглядає можливість співпраці з ПВК "Вагнера".
Жан-Ів Ле Дріан переконаний, що організація займається "дестабілізацією в країні, діючи від імені своїх клієнтів".
Вагнерівці у Малі
Глава МЗС Росії Сергій Лавров 25 вересня повідомив, що влада африканської країни Малі попросила російську приватну військову компанію про допомогу у боротьбі з терористами. Згодом "ПВК Вагнера" почала проводити набір найманців, щоб вирушили у Малі
Через рішення влади африканської країни співпрацювати з російською компанією Франція та Німеччина пригрозили зовсім вивести свої війська з Малі.
Що таке ПВК "Вагнера"?Це російська військова структура, створена у 2013 році. Складається переважно з найманців. Вагнерівці брали участь у бойових діях у низці конфліктів. Наприклад, на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці режиму Асада, в Судані.
У Білорусі 29 липня 2020 року затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками цієї організації. Згодом їх повернули Москві. Журналісти стверджували, що це була спецоперація України. Вагнерівців нібито мали затримати у Києві, оскільки більшість з них воювали на Донбасі. Однак ймовірна операція провалилась через нібито "злив інформації" з Офісу Президента.