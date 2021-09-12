ЄС має захищати свої кордони, – Меркель звинуватила Білорусь у гібридних атаках

Ангела Меркель звинуватила режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у гібридних атаках на Євросоюз. За словами політикині, офіційний Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.

За словами канцлерки Німеччини Меркель, необхідно надавати допомогу, але водночас захищати свої кордони. Політикиня також звернулася до уряду Польщі та самопроголошеного керівництва Білорусі. Меркель закликала їх дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.

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Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі,

– наголосила Меркель.

Ситуація на кордонах ускладнюється