ЄС має захищати свої кордони, – Меркель звинуватила Білорусь у гібридних атаках
12 вересня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:TVP-INFO
Ангела Меркель звинуватила режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у гібридних атаках на Євросоюз. За словами політикині, офіційний Мінськ намагається використовувати мігрантів як засіб тиску на Литву і Польщу.
За словами канцлерки Німеччини Меркель, необхідно надавати допомогу, але водночас захищати свої кордони. Політикиня також звернулася до уряду Польщі та самопроголошеного керівництва Білорусі. Меркель закликала їх дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.
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Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі,
– наголосила Меркель.
Ситуація на кордонах ускладнюється
- Через ускладнення ситуації на польсько-білоруському кордоні Анджей Дуда 2 вересня схвалив введення надзвичайного стану у деяких регіонах Підляшшя та Люблінського воєводства. Він діятиме щонайменше 30 днів.
- Окрім того, Польща через наплив мігрантів розпочала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Роботи стартували ще у серпні. Протяжність стіни становитиме 150 метрів.
- Ситуація залишається напруженою також на кордоні Білорусі та Литви. Зокрема, литовські ЗМІ повідомили, що невідомі силовики за допомогою спецтехніки та щитів виштовхують мігрантів на територію сусідньої країни.
- Режим надзвичайної ситуації Литва запровадила ще 3 липня. Він триватиме щонайменше до листопада 2021 року.