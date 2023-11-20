Закриття кордонів ЄС для Білорусі: Латушко сказав, як це може зашкодити Лукашенку

Днями стало відомо, що країни ЄС розглядають можливість повністю закрити кордон з Білоруссю та Росією. І це дуже погана новина для Алєксандра Лукашенка, враховуючи економічне становище його країни.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він припустив, що у Лукашенка навряд чи вийде домовитись із країнами ЄС про ефективну роботу кордону.

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Білорусь може втратити статус транзитної країни

Станом на сьогодні Польща та Литва вже закрили на двох 6 пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю. Це сталося зокрема і через те, що Лукашенко продовжує вести гібридну війну проти своїх західних сусідів, використовуючи нелегальних мігрантів.

20 листопада пройде позачергова зустріч міністрів внутрішніх справ Польщі, Литви Латвії, Естонії та Фінляндії. Раніше на подібній зустрічі країни виробили алгоритм протидії на зростання загроз з білоруського та російського кордонів. Серед напрацьованих рішень, закриття нових пропускних пунктів на кордоні або повне його перекриття. Обидва рішення залишаються можливими.

Фінляндія активно розглядає можливість закрити усі пропускні пункти на кордоні з Росією. Це рішення пов'язано з тим, що до країни намагається в'їхати занадто велика кількість російських шукачів притулку. Як попередній захід, Фінляндія вже закрила 50% маршрутів, які з'єднували її з Росією.

"(В питанні відкритості кордонів – 24 Канал) на Лукашенка вкрай потужно тисне Китай. Важливо, що Лукашенка не було серед запрошених на саміт "Одного поясу, одного шляху". В такий спосіб йому дали зрозуміти, що він не спроможний забезпечити транзит китайських товарів до Європи через територію Білорусі", – пояснив Латушко.

Через це білоруський диктатор прагне "домовитися" зі своїми західними сусідами. Але вимога країн ЄС проста: закриття кордону з Росією та покладення краю дестабілізації на кордоні за допомогою мігрантів. Натомість інтерес Лукашенка полягає в тому, щоб домовитись про зняття санкцій та визнання його законним президентом Білорусі.

У зв'язку з цим, вірогідність успіху таких перемовин є вкрай низькою.

Павло Латушко про закриття кордону між ЄС та Білоруссю: дивіться відео

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