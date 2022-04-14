В ЄС назвали два критерії, які матимуть найвагоміше значення при вступі України

Україна наближається до вступу в ЄС. Тож нашій країні потрібно буде ґрунтовно підготуватися, щоб євроінтеграція відбулася якомога швидше. Для цього необхідно зробити акцент на двох важливих критеріях.

Європейська комісія зверне максимум уваги на два моменти. Мовиться про оцінку демократії в Україні, а також ринкову економіку нашої держави. Про це в ефірі телеканалу "Рада" зазначив Матті Маасікас.

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Ці два критерії надзвичайно важливі

Глава представництва ЄС в Україні підкреслив на тому, що оцінка демократії та ринкова економіка надзвичайно важливі. І саме ці критерії впливатимуть на прискорену процедуру євроінтеграції.

Цей процес прискореної процедури має завершитися до червня. Аналіз триватиме до літа і в червні ми сподіваємося почути оцінку демократії та ринкової економіки від європейських чиновників,

– наголосив він.

Раніше в Офісі Президента розповіли, як відбуватиметься процедура євроінтеграції. Якщо все піде за планом, то у найближчі кілька років Україна стане частиною ЄС.

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