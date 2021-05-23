ЄС може покарати Росію за вибухи у Врбетіце: коли розглянуть нові санкції

На Росію можуть накласти новий пакет санкції за вибухи на чеських складах у Врбетіце у 2014 році. Це питання планують обговорити на саміті лідерів країн Євросоюзу.

Нові санкції стануть відповіддю на вибухи у Врбетіці, до яких причетні російські спецслужби. Про це заявила заступниця голови Європейської комісії Віра Йоурова.

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Йоурова додала, що учасники зберуться на саміт вже наступного тижня.

Законні вимоги ЄС до російської сторони повторюються: припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання мінських угод,

– сказала Йоурова.

Заступниця голови Єврокомісії підкреслила, що розчарована підходом низки інших європейських країн і очікує від них більш різкої реакції. При цьому політикиня стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.

Вибухи у Чехії: все, що варто знати

У 2014 році на складах у Врбетіце сталася серія вибухів, під час яких загинуло 2 людини. Варто зазначити, що на складах зберігалася зброя, яку могли передати Україні. У 2014 році, тобто на початку збройної агресії Росії, вона могла суттєво підсилити наші Збройні сили.

І лише зараз чеські розслідувачі встановили, що до вибухів на складах у Врбетіце причетна Росія. Точніше її агенти. Мовиться про чоловіків, які використовували паспорти з іменами Руслан Боширов та Олександр Петров. Чехія вже оголосила обидвох агентів у розшук.

Після розкриття справи Чехія вислала 18 співробітників російського посольства. Росія відповіла вигнанням 20 співробітників посольства Чехії в Москві.