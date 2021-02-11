Кара за ув'язнення Навального: у ЄС обговорюють нові санкції проти Росії, – ЗМІ

11 лютого 2021 , 17:12
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У Європейському Союзі виступають за введення нових санкцій проти Росії. Причина – заміна Олексію Навальному умовного терміну на реальний. За інформацією ЗМІ, жодна з країн-членів євроспільноти не проти таких кроків.

Джерело:

Bloomberg

Як розповіли ЗМІ джерела серед європейських дипломатів, питання уже обговорювали посли Євросоюзу.

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Переговори проводили в закритому режимі

Переговори 10 лютого відбувались у закритому режимі. Жоден з послів не виступив проти введення обмежень.

Наразі офіційно у Єврокомісії питання російських санкцій не коментують. Речник Пітер Стано зазначив, що робота триває.

Важливо! 4 – 6 лютого верховний представник ЄС з дипломатії Жозеп Боррель відвідав Москви. Щонайменше 10 країн ЄС уже висловили розчарування цими відвідинами. Адже переговори з главою МЗС Сергієм Лавровим були дуже напруженими, особливо щодо питання Навального.

Що відомо про ув'язнення Олексія Навального: