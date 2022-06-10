ЄС передав українським правоохоронцям захисне спорядження на 3 мільйона євро

Українські поліцейські отримали плитоноски, бронежилети та каски від Євросоюзу. Вартість цього захисного спорядження близько 3 мільйонів євро.

Участь у передачі захисного спорядження взяв голова Консультативної місії ЄС Антті Хартікайнен. Він зазначив, що надзвичайна відвага правоохоронців вражає у непростий час війни.

Тим часом Макрон у розмові з Зеленським пообіцяв надати Україні важке озброєння

Поліцейські забезпечують верховенство права, – представник ЄС

Передані плитоноски, бронежилети та каски дадуть офіцерам можливість бути краще захищеними під час несення служби: коли вони надають допомогу громадянам, охороняють об’єкти, збирають докази, розслідують злочини, таким чином забезпечуючи верховенство права,

– наголосив Хартікайнен.

У Нацполіції розповіли, що отримали від ЄС 1200 тактичних плитоносок. У найближчий час правоохоронці отримають ще 1200 бронежилетів і 1200 балістичних касок.

Подібний пакет допомоги також отримають прикордонники, співробітники ДБР та Офісу генпрокурора.

Спорядження дасть змогу врятувати не одне життя

За словами першого заступника голови Нацполіції Василя Тетеря, передане спорядження збереже не одне життя і дозволить посилити комплексний захист правоохоронців.

Дивіться фото того, як передавали захисне спорядження / Фото Нацполіції:

Як Україна отримує військову допомогу від західних партнерів:

У Міноборони заявили, що отримані від Польщі САУ "Краби" вже активно працюють на фронті. Це вже п’ятий вид артилерії 155-міліметрового калібру, який в Україну надійшов від західних партнерів.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук звернувся до Тель-Авіва з проханням продати систему ППО "Залізний купол". Раніше ізраїльська влада вирішила обмежитись лише гуманітарною допомогою і не надавати військову.

США передадуть Україні ракетну артилерійську систему з боєприпасами HIMARS. ЗМІ пишуть, що їх спеціально заздалегідь розмістили в Європі, аби пришвидшити поставки.

Наприкінці травня офіційна Оттава повідомила, що Канада закупила для України 20 тисяч артилерійських снарядів до подарованих гаубиць M777.

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